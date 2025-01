2025-01-19 14:10:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةيشهد العراق تزايدًا ملحوظًا في ظاهرة تعاطي المخدرات بين النساء، إذ تشير الإحصائيات إلى أن النساء يشكلن 15% من إجمالي عدد المتعاطين، وسط تقديرات بوجود نسب غير معلنة بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية والملاحقات العشائرية. وتتعدد أسباب تفشي الظاهرة بين الفقر، البطالة، وتأثير صديقات السوء، مما يهدد بتفاقم الأزمة الاجتماعية والنفسية. في المقابل، تواجه المؤسسات […]

