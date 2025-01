غياب الكوادر يهدد الخدمات الصحية في مستشفى حديثة رغم توفر الأجهزة الحديثة

2025-01-19 17:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/خاصيعاني مستشفى حديثة الجديد من تحديات كبيرة تهدد جودة الخدمات الصحية المقدمة فيه، على الرغم من توفر الأجهزة الطبية الحديثة. ويأتي في مقدمة هذه التحديات النقص الحاد في الكوادر الطبية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول أسباب هذه الأزمة وانعكاساتها على القطاع الصحي في المدينة. قالت عضو لجنة الصحة النيابية، كفاح السوداني، خلال حديث لـ(المدى)، إن […]

