2025-01-20 12:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي. وذكر بيان للهيئة، تلقته (المدى)، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب الخفيف صباحاً في المنطقة الشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين […]

The post الأنواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة الاسبوع الحالي appeared first on جريدة المدى.