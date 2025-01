2025-01-21 16:15:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادعقد السفير الفرنسي، باتريك دوريل، في العراق مؤتمراً صحفياً، في مقر شركة TLS Contact للتأشيرات في بغداد، أكد فيه أن الشركة هي الجهة الوحيدة المخولة رسمياً من السفارة الفرنسية لاستقبال طلبات الحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي (شنغن). السفير الفرنسي شدد، خلال كلمته في المؤتمر، على أهمية دور الشركة في تسهيل إجراءات السفر إلى فرنسا، مشيراً […]

