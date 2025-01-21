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مصرف الرافدين يقدم إعفاء كاملاً من العمولات على مبالغ بيع العقارات

مصرف الرافدين يقدم إعفاء كاملاً من العمولات على مبالغ بيع العقارات
مصرف الرافدين يقدم إعفاء كاملاً من العمولات على مبالغ بيع العقارات
2025-01-21 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر   استنادًا إلى إعمام البنك المركزي العراقي رقم (13/4/9) الصادر بتاريخ 15/1/2025، والمتعلق بإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في القطاع المصرفي، وحرصًا من مصرف الرافدين على دعم تطبيق هذه الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وزبائن المصرف، فقد تقرر ما يلي: إعفاء كامل من العمولات تُحدد نسبة العمولات الخاصة بإيداع الأموال الناتجة …

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مصرف الرافدين يقدم إعفاء كاملاً من العمولات على مبالغ بيع العقارات

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