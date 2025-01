2025-01-21 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد /عراق اوبزيرفر استنادًا إلى إعمام البنك المركزي العراقي رقم (13/4/9) الصادر بتاريخ 15/1/2025، والمتعلق بإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في القطاع المصرفي، وحرصًا من مصرف الرافدين على دعم تطبيق هذه الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وزبائن المصرف، فقد تقرر ما يلي: إعفاء كامل من العمولات تُحدد نسبة العمولات الخاصة بإيداع الأموال الناتجة …

