القانونية النيابية تكشف عن الفئات غير مشمولة بتعديل قانون العفو العام

2025-01-22 22:15:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام وكذلك آلية تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية. وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "الفئات لا يشملها قانون العفو العام المشرع هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، […]

