2025-01-25 19:54:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بطبيب عراقي تطوع لعلاج الجرحى بغزّة، فيما أطلق عليه لقب “سفير الإنسانية”. وذكر بيان لمكتبه تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بالطبيب العراقي محمد طاهر كامل ابو رغيف، الذي تطوّع للعمل في مستشفيات غزّة …

