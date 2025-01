غرفة التجارة الامريكية للسوداني: العديد من شركاتنا ترغب بالدخول الى السوق العراقية

2025-01-26 17:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي العراقي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية السيد ستيف لوتس. وشهد اللقاء استعراض علاقات التجارة والتعاون بين العراق والولايات المتحدة، ومساعي التحضير لملتقى ممثلي الشركات الأمريكية، الذي سيُعقد في …

