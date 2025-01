أوراكل ومايكروسوفت في مفاوضات للاستحواذ على تيك توك

2025-01-27 03:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أفادت تقارير حديثة بأن شركتي أوراكل ومايكروسوفت تشاركان في محادثات لاستحواذ مشترك على العمليات العالمية لتطبيق تيك توك. وفقًا لتقرير NPR، فإن الصفقة، التي تُجرى مفاوضاتها بوساطة من البيت الأبيض، ستسمح لشركة “بايت دانس” المالكة للتطبيق بالاحتفاظ بحصة أقلية، بينما ستتولى أوراكل الإشراف على خوارزميات التطبيق وجمع البيانات وتحديثات البرمجيات....

