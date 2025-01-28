أربيل تباشر بترميم سوق تراثي بتصاميم من القرن التاسع عشر (صور)

2025-01-28 18:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ باشرت الحكومة المحلية في أربيل عاصمة إقليم كوردستان بأعمالترميم وتعمير سوق القيصرية التراثية وسط المدينة، بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بهجراء حريق كبير اندلع فيه العام الماضي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الأعمال تتمثل ببناء الطابق الثاني كالذيتم تشييدها لأول مرة في العهد العثماني قبل أكثر من 200 عام.

وأشار إلى أن الطابق الثاني من السوق كان قد تعرض جزءه الأخير للهدم فيبداية ستينيات القرن الماضي.

وأكد أن السوق سيصبح بعد إعادة الترميم والبناء، وجهة سياحية جديدة فيقلب أربيل تستقطب الزائرين من المدينة وخارجها.

وكان رئيس الحكومة المحلية في أربيل، أوميد خوشناو، أعلن في 5 أيلول/ سبتمبر2024، عن تخصيص خمسة مليارات دينار لإعادة تأهيل سوق القيصرية وسط مركز المدينة.

وأعلنت محافظة أربيل 5 آيار/ مايو 2024، احتراق 227 محلاً و7 مخازن كحصيلةنهائية لحريق سوق القيصرية وسط المدينة، إضافة إلى إصابة 132 شخصاً بجروح مختلفة تمنقل 15 شخصاً منهم إلى المستشفى.