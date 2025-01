فصائل تريد مواقع "مؤثرة بالقرار السياسي" مقابل التخلي عن السلاح

2025-01-29 01:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تذهب قضية "دمج الفصائل" إلى مسارات تفاوضية صعبة، حيث تفرض بعض الجماعات الحصول على "مواقع مهمة" مقابل التخلي عن السلاح.وتدريجيًا بدأت الفصائل في العراق تسرب معلومات عن "رفض" ترك السلاح، فيما يبدو أنه جزء من الضغوط التي تمارسها على السلطة أثناء عمليات التفاوض.وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بدأت نقاشًا سياسيًا […]

