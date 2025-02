2025-02-02 20:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من […]

The post المالية النيابية: كلفة استخراج النفط من كردستان تصل 22 دولاراً appeared first on جريدة المدى.