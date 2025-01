برلمانية تكشف عن انقسام نيابي وسياسي حول تعديل قانون الانتخابات

2025-01-29 17:45:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىأكدت النائب عن تحالف الفتح مديحة الموسوي، اليوم الأربعاء، وجود انقسام نيابي وسياسي كبير بشأن تعديل قانون انتخابات البرلمان العراقي.وقالت الموسوي، في حديث صحفي تابعته (المدى) إن "الانقسام النيابي والسياسي ما زال سيد الموقف بشأن تعديل قانون انتخابات البرلمان العراقي، فكل جهة تريد أن يكون القانون بحسب مصالحها الحزبية والانتخابية وكذلك بعض النواب، وهذا […]

