الزحامات المرورية تهدر أموال العراقيين في العاصمة.. خسائر اقتصادية "غير متوقعة"!

متابعة/ المدىفي ظل الأزمات التي يشهدها العراق، أثرت الزحامات المرورية بصورة كبيرة على المواطنين ماديا ومعنويا، إذ تخسر السيارة الواحدة 572 لتر وقود سنوياً في بغداد نتيجة وقوفها في الزحامات التي تملأ شوارع العاصمة، بحسب إحصائيات.وفي العاصمة بغداد وحدها، توجد حوالي مليونين وأكثر من 500 ألف سيارة، ليخسر المواطنون في اليوم الواحد، ملايين اللترات من […]

