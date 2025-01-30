الدهلكي يؤكد أهمية الاجتماعات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

2025-01-30 16:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد القيادي في تحالف العزم رعد الدهلكي، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أهمية الاستمرار بالاجتماعات الدورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق أهداف التنمية.

وذكر الدهلكي في منشور له على حسابه في فيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، أنه "حضرنا اجتماعا هاما بضيافة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمشاركة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والسادة قادة الكتل السياسية".

وأضاف أنه "تم خلال الاجتماع استعراض رؤيتنا بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي في محافظاتنا، مع التركيز على الملفات التي تخدم مصلحة الشعب العراقي".

وأشار إلى أنه "تم التشديد على أهمية الاستمرار بالاجتماعات الدورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق أهداف التنمية وضمان عدم حصول تقاطعات في الملفات المهمة والخروج بتفاهمات بشأنها تلبي طموحات الشعب العراقي".

كما ناقش الاجتماع، حسب البيان، سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية لاستكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين السلطتين لتحقيق الأهداف التنموية، كما جرت مناقشات مستفيضة حول قانون الموازنة العامة الاتحادية، وأهمية استكمال التصويت عليه بما يراعي المصالح الوطنية العليا.