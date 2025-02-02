2025-02-02 14:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (2 شباط 2025)، أن العراق يتطلع للمزيد من التكامل في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سلطنة عُمان وذلك خلال استقباله وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسفي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "السوداني، استقبل اليوم الأحد، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد اليوسفي، والوفد المرافق له".

وأضاف أن "اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيد التعاون في مختلف القطاعات، لاسيما المجال الاقتصادي والتجاري، بما يعزز مستوى الشراكة والتبادل، ومواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة".

وأكد السوداني حسب البيان، تطلع العراق للمزيد من التكامل في العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سلطنة عُمان، مؤكداً موارد التطوّر في البيئة الاستثمارية العراقية، خاصة بعد الإصلاحات الشاملة التي شهدتها.

من جانبه، نقل اليوسفي تحيات سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى السيد السوداني، مجدداً رغبة بلاده بزيادة التعاون في المجالات المختلفة.



