الغاز الإيراني إلى العراق.. مسؤول يكشف حقيقة إلغاء الإعفاء الأميركي

2025-03-12 15:00:06 - المصدر: الطاقة

على مدى الأيام الأخيرة، كان الغاز الإيراني إلى العراق محورًا للجدل بشأن إلغاء الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب الإعفاء الممنوع إلى بغداد لاستيراد الغاز الطبيعي من طهران، لتشغيل محطات الكهرباء لديها. من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الخارجية، فرهاد علاء الدين، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء 12 مارس/آذار (2025)، إن الإعفاء الممنوح …

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