اليوم.. الجوية يلاقي الكرخ في أبرز مباريات الجولة (24) من دوري النجوم

2025-03-14 10:10:03 - المصدر: واع

بغداد-واعتختتم، اليوم الجمعة، منافسات الجولة (24) من دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم الحالي (2024-2025) ،بإقامة (3) مباريات، أبرزها لقاء القوة الجوية أمام الكرخ في ملعب الشعب الدولي.ويطمح الصقور رابع الترتيب إلى تحقيق فوزه الثاني توالياً عقب تغلبه في المحطة السابقة على نوروز بهدف من دون رد.وفي المباراة الثانية يتطلع الطلبة صاحب المركز الخامس لتخطي حاجز نوروز، بغية الاقتراب من المربع الذهبي.ويلعب اليوم أيضاً فريق الكرمة أمام نفط البصرة في ملعب الرمادي.وأسفرت مباريات الجولة (24) عن فوز الزوراء على اربيل برباعية نظيفة وتعادل الميناء مع النجف بهدف لكل منهما وفوز زاخو على النفط بهدفين مقابل هدف واحد وفوز الشرطة على نفط ميسان بأربعة أهداف دون رد وتعادل الكهرباء مع كربلاء بهدف لكل منهما وفوز فريق القاسم على الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.