نفط ذي قار: قرب تدشين مشروع معالجة الغاز في حقل الغراف لتعظيم الاستفادة من الغاز المصاحب

2025-03-14 16:15:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مدير عام شركة نفط ذي قار سعيد زغير شلاكة، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع معالجة الغاز في حقل الغراف النفطي شمال محافظة ذي قار، وذلك في خطوة هامة لاستثمار الغاز المصاحب. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية، أكد شلاگة أن الشركة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية...

