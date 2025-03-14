الداخلية: القبض على متهم قام بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السورية

2025-03-14 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القبض على متهم قام بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السورية في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناء على موافقات قضائية، تمكنت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب الرصافة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من القاء القبض على متهم قام بالتحريض على التجمهر أمام السفارة السورية في منطقة المنصور في بغداد، وإثارة أعمال شغب هناك".وأضاف البيان، أنه "اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة لإكمال أوراقه التحقيقية والقانونية لتقديمه للعدالة، لينال جزاءه العادل".وحذرت وزارة الداخلية من "محاولة إثارة الفتن او محاولة الاعتداء على ضيوف العراق بمختلف جنسياتهم"، مؤكدة أن" الأجهزة والدوائر التخصصية ستتعامل بحزم بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن".