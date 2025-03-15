مجلس أمن الاقليم يهاجم السوداني: من اللاعدالة أن لا تذكر جهودنا بقتل "نائب خليفة داعش"

2025-03-15 00:35:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انتقد مجلس أمن اقليم كردستان، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، "تهميش" رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لدور المجلس وعدم الاشارة لـ"جهوده" في الإعلان عن مقتل نائب خليفة داعش الارهابي.

وقال مجلس أمن كردستان في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "بعد سنوات عديدة من المتابعة واعتماداً على معلومات مجلس أمن إقليم كردستان وبالتنسيق مع الحلفاء ولاحقاً مع القوات الفيدرالية العراقية، تم قتل نائب خليفة داعش ومسؤول داعش في العراق وسوريا المدعو (عبدالله مكي مصلح رفيعي) المعروف بـ(أبو خديجة) في عملية خاصة".

وأوضح البيان، ان "هذا العمل يؤكد على التزامنا في مواجهة تهديد الإرهابيين في المنطقة، ولكن للأسف، لم يتم الإشارة في بيان رئاسة الوزراء الفيدرالية إلى الدور الرئيس لمجلس أمن إقليم كردستان".

وأكد، ان "هذا التجاهل لا يعد مؤشراً إيجابياً لمستقبل التعاون بين مؤسسات الإقليم والحكومة الفيدرالية" مبينا ان "المؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان كان لها دور فعال في مواجهة تهديد الإرهابيين في هذه المنطقة وستستمر بفعالية في هذه المهمة، ومن الأفضل أن تهيئ الحكومة الفيدرالية أرضية أفضل للتعاون والتنسيق من أجل حماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العراق".

وكان رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قد أعلن بوقت سابق اليوم عن مقتل ما يسمى بـ"نائب خليفة" تنظيم داعش وأحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.

وقال السوداني في منشور على حسابه في منصة (إكس)، ان: "جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكن بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة)، الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية)".



