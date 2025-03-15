بعد القوات العراقية وإقليم كوردستان.. معن يكشف تفاصيل مقتل "أبو خديجة" ودور القضاء

2025-03-15 01:50:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني تفاصيل جديدة عن عملية قتل القيادي البارز بتنظيم داعش، عبد الله مكي الملقب أبو خديجة.

وقال معن لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية ومن خلال تنسيق عالي ومتابعة استباقية أسفرت عن القضاء على ابو خديجة.

وأضاف أنه بعد تنفيذ العملية قام جهاز مكافحة الإرهاب بعملية انزال جوي حيث عثر على مستمسكات وجثث للإرهابيين مع ابو خديجة والذي يصنف من أخطر قادة الجماعات الإرهابية.

كما أشر معن ما وصفه بالدور البارز للقضاء العراقي في العملية.

وسبق أن كشفت قيادة العمليات المشتركة، بالتفاصيل عن ما تبقى من قيادات داعش في العراق، فيما أشارت إلى وجود دور بارز وتنسيق كبير مع قوات الأسايش ومجلس أمن إقليم كوردستان، في ملاحقة الفلول الإرهابية.

وقال قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، في مؤتمر صحفي مشترك مع جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك انجازاً أمنّياً كبيراً وجهداً متميزاً في ملاحقة ما تبقى من قيادات داعش في العراق"، لافتاً إلى أن "العام الحالي شهد تنسيقاً متميزاً مع الأسايش ومجلس أمن إقليم كوردستان في ملاحقة هذه الفلول".

وأضاف المحمداوي، أن "يوم أمس شهد تنفيذ عملية نوعية وبإسناد فني تم تنفيذ ضربة استهدفت (عبد الله مكي) المكنى أبو خديجة الذي يشغل منصب (نائب الخليفة) في العراق وسوريا، وهو واحد من أهم من القيادات الإرهابية الخطرة الملاحقة".

وأوضح أن "العمليات الاستباقية السابقة كانت في العام الماضي وقتلت قيادات ارهابية وكان مفروض ان يكون الارهابي (ابو خديجة) من ضمنهم، لكن هو غادر قبل العملية، وأن جهاز الاستخبارات حصل على معلومات مهمة ووصل إلى عناصر مقربة منه في محافظة كركوك ومن خلالها جرى الوصول إلى الإرهابي واستهدافه".

وأشار المحمداوي، إلى أن "إقليم كوردستان كان له دور بارز، حيث شرع منذ اشهر بعمليات استدراج احد العناصر الارهابية المقربين من الارهابي المقبور ابو خديجة، ودوره في العملية كان مهماً للغاية".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، عن مقتل ما يسمى بـ"نائب خليفة" تنظيم داعش وأحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.