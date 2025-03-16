استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي
2025-03-16 12:35:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
نفذت قيادة شرطة محافظة البصرة، ممارسة أمنية ضمن خطة تأمين مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، التي ستقام في مدينة البصرة الرياضية يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن خلال هذا الحدث الرياضي، عبر انتشار القوات الأمنية، وتنسيق عمليات التفتيش، وتأمين مداخل ومخارج الملعب، بما يضمن سلامة الجماهير واللاعبين."
وأضاف أن" هذه الجهود تأتي في إطار التأكيد على جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، وإبراز الصورة الحضارية لمحافظة البصرة كوجهة رياضية آمنة".
نفذت قيادة شرطة محافظة البصرة، ممارسة أمنية ضمن خطة تأمين مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكويتي، التي ستقام في مدينة البصرة الرياضية يوم الخميس المقبل ضمن تصفيات كأس العالم.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن خلال هذا الحدث الرياضي، عبر انتشار القوات الأمنية، وتنسيق عمليات التفتيش، وتأمين مداخل ومخارج الملعب، بما يضمن سلامة الجماهير واللاعبين."
وأضاف أن" هذه الجهود تأتي في إطار التأكيد على جاهزية الأجهزة الأمنية لتأمين الفعاليات الرياضية الكبرى، وإبراز الصورة الحضارية لمحافظة البصرة كوجهة رياضية آمنة".