السوداني يستذكر جريمة حلبجة: نعيش اليوم بفضل التضحيات العظيمة

2025-03-16 12:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استذكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، تضحيات أبناء الشعب العراقي امام النظام الدكتاتوري، فيما اكد اننا نعيش اليوم بفضل تلك التضحيات.

وقال السوداني، في تغريدة، له على منصة (أكس)، وتابعتها "بغداد اليوم"، بمناسبة اليوم الوطني للمقابر الجماعية، "نستذكر بفخر واعتزاز تضحيات مئات الآلاف من أبناء شعبنا في مختلف أنحاء الوطن، حين واجهوا أسوأ دكتاتورية مارست كل أشكال العنف والوحشية والقتل".

واضاف، لقد "بذل العراقيون النفوس والأرواح في سبيل حرية الوطن وكرامته، ونحن اليوم نعيش بفضل تلك التضحيات العظيمة، في ظل نظام ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم التي كفلها الدستور".

ودعا الى بذل "أقصى الجهود من أجل أن يظل وطننا ومواطنونا أعزة، يرفلون بالعيش الكريم".