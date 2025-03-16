مبابي يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد بعد الفوز على فياريال

2025-03-16 12:55:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قدم نجم ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، رسالة رائعة إلى جماهير فريقه بعد قيادة "الميرنغي" للفوز على فياريال بنتيجة 2-1، مساء أمس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال مبابي في تصريحاته صحفية: "كانت مباراة مهمة وصعبة للغاية، لأن فياريال في المراكز المتقدمة "بالليغا"، وبعد المباراة ضد أتلتيكو مدريد التي شهدت وقتا إضافيا كانت المباراة صعبة جدا لكن كان علينا الفوز، أظهرنا شخصية ورغبة في اللعب والفوز قاومنا وعدنا بالنقاط الثلاث".

وأضاف: "علينا احترام شعار ريال مدريد ونستمر في القتال حتى النهاية، كان علينا أن نبذل كل ما لدينا، وهذا ما فعلناه أمس وكان كافيا للفوز ،شعوري جيد جدا مع الفريق وعلى المستوى الشخصي أيضا، أريد أن أساعد في الفوز وأتمنى أن أتمكن من تقديم الكثير بعد فترة التوقف الدولي".

ورفع مبابي رصيده مع الريال إلى 31 هدفا في مختلف المسابقات وتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا برصيد 60 نقطة، في انتظار مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد مساء اليوم الأحد حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني بـ57 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة ويأتي أتلتيكو في المركز الثالث ومعه 56 نقطة.

المصدر: وكالات