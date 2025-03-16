السوداني يوجه بتقديم مقترحات نهائية للموديلات الخاصة بمشروع السكن لأسر الشهداء

2025-03-16 23:20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، بتقديم مقترحينِ نهائيينِ أو أكثر للموديلات الخاصة بمشروع السكن لأسر الشهداء خلال مدة عشرة أيام. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لبحث ملفّ توفير السكن لذوي الشهداء، بحضور رؤساء؛ مؤسسة الشهداء، والهيئة الوطنية للاستثمار، وصندوق العراق للتنمية، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء. وأضاف، أنه جرى، خلال الاجتماع، بحث الموديلات الاقتصادية ومقترحات الجهات المعنية للمضيّ بحسم ملف السكن لأسر الشهداء، حيث أكد السوداني اهتمامه الشخصي بهذا الموضوع تعبيراً عن الالتزام برعاية عوائل الشهداء وتأمين احتياجاتهم. ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، بـتقديم مقترحينِ نهائيينِ أو أكثر للموديلات الخاصة بالمشروع خلال مدة عشرة أيام، للشروع ببناء مجمعات سكنية اقتصادية؛ من أجل توزيعها بين ذوي الشهداء في بغداد والمحافظات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام