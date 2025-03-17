إطلاق خدمة التقديم على القروض العقارية: تصل إلى 100 مليون دينار

2025-03-17 14:05:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أطلق المركز الوطني للبيانات ووزارة المالية، بالتعاون مع المصرف العقاري، خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين التقديم على القروض العقارية عبر بوابة أور. ويمكن للمواطنين في بغداد وجميع المحافظات التقديم إلكترونيًا على قرض يصل إلى 100 مليون دينار عراقي لشراء وحدات سكنية، من خلال إدخال البيانات المطلوبة، تحميل الوثائق الرسمية، وإرسال الطلب إلكترونيًا لمراجعته من الجهات المختصة، كما سيتلقى المتقدم إشعارات نصية تتابع مراحل الطلب حتى استكمال الإجراءات داخل المصرف العقاري. وسيفتح باب التقديم دوريًا على وفق جدول زمني محدد، لضمان وصول الخدمة إلى أوسع شريحة من المواطنين المستحقين في جميع المحافظات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام