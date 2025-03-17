أربيل وكركوك.. اعتقال بنغلاديشيين فبركا عملية خطف وضبط مواد غذائية "غير مرخصة" (فيديو)

2025-03-17 21:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتقلت شرطة محافظة أربيل، عاصمةإقليم كوردستان، يوم الإثنين، شخصين من الجنسية البنغلاديشية بتهمة"فبركة" حادثة اختطاف، فيما ضبطت الجهات المختصة في كركوك، محاولة إدخالمواد غير مرخصة وشحم خروف "لية" منتهية الصلاحية.

وقالت شرطة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إنه "بعد ورود معلومات حول اختطاف مواطن بنغلاديشي في مدينة أربيل، باشرت فرقشرطة محافظة أربيل بالتحقيق فورًا، ومن خلال المتابعة، تبيّن أن الحادثة كانتمفبركة، دبرها الشخص نفسه".

وأضافت أن "التحقيقات كشفت أن أحدالمواطنين البنغلاديشيين طلب من عائلته إرسال 12 ألف دولار لسداد ديونه لأصدقائه،لكن عائلته رفضت، نتيجة لذلك، قام بفبركة حادثة اختطافه بمساعدة أحد أصدقائه، حيثسجّل مقطع فيديو مزيفًا يظهر فيه وكأنه يتعرض للتعذيب، ثم أرسله إلى عائلته علىأمل أن يدفعوا المبلغ المطلوب للإفراج عنه، وبعد استكمال التحقيقات، تم القبض علىالشخص المعني وأصدقائه بقرار من القضاء، وذلك من قبل شرطة أربيل وبالتنسيق معمديرية الأمن (الآسايش)، وأحيلوا إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي كركوك، فقد أعلنت قيادة الشرطة فيها، فيباين ورد لوكالة شفق نيوز، "اعتقال سائقي سيارتين متورطان بتهريب مواد عبرطرق غير قانونية شمال المحافظة".

وبينت أنه "العجلتين كانتا محملتين بموادغير مرخصة، معدّة للتهريب، وذلك أثناء محاولة السائقين الدخول إلى المدينة عبرالطرق النيسمية شمال كركوك"، مضيفة "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقالسائقين، حيث تم إيداعهما التوقيف وفق المادة 240 من قانون العقوبات، فيما تمتسليم العجلات مع حمولتها إلى الجهات الرقابية المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذالإجراءات اللازمة".

فيما أفاد مصدر بدائرة صحة كركوك، لوكالة شفقنيوز، بضبط كميات من شحم خروف "لية" منتهية الصلاحية، وذلك في سيطرةجيمن (مدخل كركوك من محافظة السليمانية)".

وتابع أن "لجان الرقابية تعمل باستمرارلكشف عن الإرساليات الغذائية وتدقيق اوراقها ومطابقتها مع الحمولة والتأكيد علىتاريخ انتهاء صلاحيتها ودرجة حرارة (حفظ المادة الغذائية) والتأكيد بعدم السماحلدخول إرسالية تحتوي على مواد مخالفة".