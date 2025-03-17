وزير صحة كوردستان يبحث مع التحالف الدولي تطوير القطاع الطبي في الإقليم

2025-03-17 22:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث وزير الصحة في إقليم كوردستان،سامان برزنجی، يوم الإثنين، تعزيز التعاون بالقطاع الصحي وتطوير المؤسسات فيالإقليم مع قوات التحالف الدولي.

وقالت وزارة الصحة في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، إن "برزنجي استقبل وفدًا من قوات التحالف الدولي في الإقليم، ضم قائدالقوات الإيطالية ونائبه والفريق الطبي الجديد، وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تبادلالخبرات الطبية، وتعزيز التعاون في القطاع الصحي".

وأضافت "كما تم بحث تطوير العلاقات بينالمؤسسات الصحية في الإقليم والفريق الطبي التابع لقوات التحالف، كما جرت مناقشةعدد من البرامج الخاصة برفع كفاءة الكوادر الصحية، وتنسيق الجهود لتوسيع نطاق التعاونالطبي والدعم المتبادل في المجال الصحي".