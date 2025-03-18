2025-03-18 13:18:05 - المصدر: ايشان

تتكاثف التحذيرات في الأوساط الثقافية السورية من أن البلاد تُقاد بخطى حثيثة نحو شكل جديد من الاستبداد، لا يقلّ قسوة ولا قمعًا عن سابقه، وإن تغيّر وجه الحاكم وتبدلت شعارات الراية. فبينما تتهافت القوى الدولية على تثبيت “سلطة الأمر الواقع” ذات الطابع الإسلامي في سوريا، يعلو صوت المثقفين محذرين من انهيار ما تبقى من فكرة […]

ظهرت المقالة مثقفون سوريون يكتبون مرثية الدولة المدنية: من طاغية إلى خليفة! أولاً على ايشان.



