ضبط حوضيتين إحداهما محملة بـ 36 الف لتر من زيت الغاز في البصرة

2025-03-19 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، عن ضبط حوضيتين محملتين بالوقود في محافظة البصرة".

وقالت الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحوضيتين كانتا غير مستوفيتين لشروط النقل السليم للمشتقات النفطية، وتم كشفهما باستخدام منظومة (GPRS) التي تتبع مسار الحوضيات منذ لحظة انطلاقها".

وأوضحت أن "الحوضية الأولى كانت محملة بالنفط الأسود وتم اكتشافها داخل المحافظة، بينما كانت الحوضية الثانية محملة بزيت الغاز بكمية قدرها 36 ألف لتر".

وأضافت، أنه "تمت إحالة الأوراق التحقيقية بخصوص الحوضيات المضبوطة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".







