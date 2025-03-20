القبض على 6 متهمين أقدموا على قتل منتسب وجرح اثنين اخرين في الديوانية

2025-03-20 13:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

ألقت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،اليوم الخميس، القبض على 6 متهمين أقدموا على قتل منتسب وجرح اثنين آخرَين في الديوانية

وذكرت الوكالة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة الديوانية ألقت القبض على (6) متهمين بعد قيامهم بالاشتباك المسـلح مع قوة أمنية كونهم مطلوبين للقضاء ، مما أدى الى استـشهاد منتسب وجــرح اثنين آخرَين".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت بعد تكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية وتمكنت مفارز الوكالة من إلقاء القبض عليهم قبل أن يلوذوا بالفرار"، موضحة انه "تمت إحالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".