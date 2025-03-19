الثقافة تصدر العدد الأول من مجلة "الثقافة التركمانية" لعام 2025

2025-03-19 17:20:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – عدي العباديأعلنت دار الشؤون الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الأربعاء، عن إصدار العدد الأول لعام 2025 من مجلة "الثقافة التركمانية"، وهي مجلة فصلية تُعنى بالشأن الثقافي التركماني.وذكرت أن المجلة تصدر باللغتين العربية والتركمانية، وتضم مجموعة من الدراسات والمقالات والنصوص التي تتناول موضوعات متنوعة حول الثقافة التركمانية، بهدف تعزيز الهوية الثقافية وتوفير منصة للكتّاب والمثقفين للتبادل الفكري.محتويات العدد الأولجاءت افتتاحية العدد بقلم رئيس التحرير، صباح عبد الله كركوكلي، تحت عنوان "جميعنا شركاء في الوطن"، حيث ناقش أهمية دور الكاتب في المجتمع، ومسؤوليته في دعم التعايش وتعزيز الوحدة الوطنية.كما يضم العدد مجموعة من المقالات والدراسات المتخصصة، من بينها:•مواضيع حول تاريخ التركمان ودورهم في النسيج الثقافي العراقي.•أبحاث متعلقة بالثقافة التركمانية وتأثيرها على الفنون والآداب.•قصائد ونصوص أدبية تسلط الضوء على الشعر التركماني وتراثه الغني.وتهدف مجلة "الثقافة التركمانية" وفقا للوزارة إلى الحفاظ على التراث الثقافي التركماني، وتعزيز الحوار الثقافي، وإتاحة الفرصة للمفكرين والكتّاب للمساهمة في إثراء المشهد الثقافي العراقي. كما تسعى إلى توثيق الإرث الأدبي والفني للتركمان وتعريف الأجيال الجديدة بجذورهم الثقافية.