مدرب المنتخب الكويتي: مواجهتنا أمام العراق لن تكون سهلة

2025-03-19 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب المنتخب الكويتي، خوان بيتزي، اليوم الأربعاء، أن مواجهة منتخبنا الوطني لن تكون سهلة، لكنه أعرب عن ثقته في فريقه بعد الأداء الذي قدمه في بطولة كأس الخليج.وقال بيتزي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "سبق لي مواجهة العراق على ملعب البصرة عندما كنت مدربًا للمنتخب السعودي، وأعلم جيدًا مدى قوة المنتخب العراقي على أرضه، إضافةً إلى الحماس الكبير الذي تتمتع به الجماهير العراقية في المدرجات".وأشار إلى وجود بعض الغيابات في صفوف المنتخب الكويتي، لكنه أكد امتلاك الفريق للبدائل المناسبة لتعويضها بنفس المستوى.واضاف بيتزي: "كلا المنتخبين يمتلكان نقاط قوة وضعف، وسندخل المباراة بثقة تامة لتحقيق نتيجة إيجابية، مع التركيز على استغلال نقاط ضعف المنتخب العراقي"، موضحا "أنا معتاد على الضغط منذ أن كنت لاعبًا. كنا نمن النفس بالوصول إلى نصف نهائي كأس الخليج السابق، والانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبات بإقالتي أمر طبيعي في عالم كرة القدم".