2025-03-19 21:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: كشف مصدر مطلع في محافظة ذي قار عن تجديد جامعة ذي قار الدعوى القضائية ضد مديرية الشباب والرياضة في المحافظة، على خلفية استمرار العمل في ملعب التدريب الذي يُنفذ في موقع ملعب الإدارة المحلية وسط الناصرية. وأوضح المصدر في حديثه لشبكة أخبار الناصرية ، أن الجامعة تطالب...

The post جامعة ذي قار تجدد الدعوى ضد مديرية الشباب والرياضة بسبب أرض ملعب الإدارة المحلية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.