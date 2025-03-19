قطاع الكهرباء في العراق يشهد إطلاق مشروعات جديدة لفك الاختناقات

2025-03-19 23:00:05 - المصدر: الطاقة

شهد قطاع الكهرباء في العراق إطلاق الأعمال التنفيذية لمشروعات تأهيل شبكات التوزيع ونصب المحطات التحويلية، ومدّ المغذّيات في محافظات بغداد والبصرة والأنبار ونينوى وكربلاء. وبحسب بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء 19 مارس/آذار (2025)، عبر دائرة تلفازية، الأعمال التنفيذية للمشروعات في المحافظات الـ5. وتأتي …

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