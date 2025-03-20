تفاصيل الاشتباكات في تلال بلكانة قرب طوزخورماتو شرق صلاح الدين

2025-03-20 00:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، عن تفاصيل الاشتباكات التي حصلت في تلال بلكانة قرب طوزخورماتو شرق صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نقطة مرابطة مشتركة تقع في الجزء الجنوبي من تلال بلكانة في محيط تلال بلكانة التي تقع بين قضائي طوزخورماتو وكفري، رصدت مساء اليوم مفرزة لعصابات داعش تتألف من ثلاثة إلى أربعة عناصر تحاول التسلل بين المنحدرات إلى طريق فرعي، حيث تم التصدي لها وقتل أحد الإرهابيين وإصابة آخر".

وأضاف أن "إطلاق النار الكثيف الذي سمع من أسلحة خفيفة ومتوسطة هو نتيجة عمليات تمشيط لتعقب اثنين من الإرهابيين هربوا إلى المنحدرات القريبة"، مؤكداً أن "الوضع تحت السيطرة".