الأمن الوطني: القبض على تاجر بحوزته (5) كغم من المواد المخدرة في بغداد

2025-03-21 13:05:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على تاجر بحوزته (5) كغم من المواد المخدرة في بغداد.وحسب مقطع فيديو نشره الجهاز وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "جهاز الأمن الوطني تمكن من القبض على تاجر وبحوزته خمسة كيلوغرامات من المواد المخدرة حاول التخلص منها إلا أن عناصر الجهاز ألقت القبض عليه بالجرم المشهود".وذكر الجهاز أن "معلومات استخبارية دقيقة قادت الى نجاح هذه العملية الأمنية"، لافتاً الى أن "المتهم اعترف بأن بحوزته (5) كيلوغرامات من مادة الماريجوانا المخدرة التي كانت مخبأة في منزله".