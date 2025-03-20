ارتفاع أسعار النفط بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية وتوترات الشرق الأوسط

2025-03-20 08:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الخميس بفعل انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 71.18 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:13 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 67.50 دولارا.

وارتفعت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات المقطرات خلال الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.7 مليون برميل.

وارتفعت أقساط المخاطر العالمية بعد أن شنت إسرائيل عملية برية جديدة يوم الأربعاء في غزة بعد انتهاك وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة شهرين.

كما واصلت الولايات المتحدة غاراتها الجوية على أهداف حوثية في اليمن ردًا على هجمات الجماعة على السفن في البحر الأحمر. كما تعهد ترامب بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات حوثية مستقبلية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن وقف الضربات على منشآت الطاقة في الحرب مع روسيا يمكن تحقيقه سريعا، مما يشير إلى أن الجانبين يقتربان من وقف محتمل لإطلاق النار قد يؤدي إلى تخفيف العقوبات وعودة الإمدادات الروسية إلى السوق.