موانئ العراق تناقش آليات تشغيل ميناء الفاو الكبير مع شركة KBR الأمريكية

2025-03-27 01:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الأربعاء، عقد اجتماع في مقر وزارة النقل مع ممثلين عن شركة KBR الأمريكية، وبحضور ممثلين عن وزارة التخطيط، لبحث آليات الانتقال الفعلي لتشغيل ميناء الفاو الكبير بعد استكمال الأعمال الأساسية في المشروع.

وقال مدير عام موانئ العراق فرحان الفرطوسي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ميناء الفاو الكبير يمرّ بمرحلة مفصلية، إذ تم إنجاز العديد من الأعمال التمهيدية، ويُعَدّ هذا الاجتماع خطوة استراتيجية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يضمن نجاح عمليات التشغيل المستقبلية".

وأشار الفرطوسي إلى أن "الاجتماع يأتي في إطار التحضير للانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي للميناء، اعتماداً على الخبرات العالمية المتاحة، وبما يتوافق مع البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "تأهيل الكوادر العراقية لإدارة وتشغيل الميناء يُعَدّ أولوية أساسية في برامج التعاقد مع الشركات العالمية".

وتبلغ تكلفة ميناء الفاو نحو 4.6 مليارات يورو، فيما تقدر طاقته 99 مليون طن سنوياً، ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في إكماله جدلاً واسعاً في العراق، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول، كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.