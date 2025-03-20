حكومة الإقليم تطالب الموظفين بدفع فواتير الكهرباء.. ماذا بشأن رواتبهم؟

2025-03-20 11:10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفَ مصدر مطلع، اليوم الخميس، ان حكومة الإقليم طالب من مليون وربع موظف بدفع فواتير الكهرباء. وقال المصدر، ان مليون وربع موظف كردي هم مستأجرين وليس لديهم سكن خاص بهم، ولا يدفعون فواتير الماء والكهرباء الى حكومة كردستان من عام 2015، جراء تأخر صرف الرواتب. وأضاف ان موظفي كردستان لديهم في ذمة حكومة الاقليم 58 راتب، أي مايعادل 30 مليون دينار، مبينا انه اذا كان الراتب 500 الف دينار، فهذا يعني أن 40 الف عائلة لديهم أموال في ذمة حكومة كردستان. ونوَّه على ان حكومة الإقليم طالبت المواطنين بتسديد فواتير الكهرباء والماء والتي تقدر كل فاتورة منها بنحو 3 ملايين ونصف المليون دينار. من جانب آخر، طالب عدد من المواطنين بأن تقوم حكومة كردستان باستقطاع مبالغ الفواتير من الرواتب المستقطعة، لدى حكومة تصريف الأعمال الكردية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام