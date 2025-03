توقعات الأبراج ليوم الخميس على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

2025-03-20 11:15:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل): • المهني: قد تواجه بعض التحديات الفنية خلال الأسابيع المقبلة. الاستعداد لهذه الاضطرابات والاحتفاظ بخطط احتياطية سيكون مفيدًا. • العاطفي: تجنب التسرع في اتخاذ القرارات العاطفية. امنح نفسك الوقت للتفكير والتأكد من مشاعرك قبل الالتزام. • الصحي: حافظ على نظام غذائي متوازن ومارس...

