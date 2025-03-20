منتخب العراق يستهل مشواره في كأس آسيا للكرة الشاطئية بخسارة أمام اليابان

2025-03-20 13:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ تعرض المنتخب العراقي لأول خسارة له، يوم الخميس، في افتتاح مشواره بكأس آسياللكرة الشاطئية.

وجرتالمباراة في ملعب شاطئ جوتمبن (باتايا) في تايلاند صباح اليوم، وانتهت لصالحاليابان بنتيجة 4-3.

وتضممجموعة المنتخب العراقي كلاً من اليابان والصين والسعودية.

ويواجهمنتخب العراق نظيره الصيني السبت المقبل، ويلاقي في ختام منافسات المجموعة نظيرهالسعودي يوم الاثنين الموافق 24 من الشهر الجاري.

ويلعبمنتخب العراق مبارياته الثلاث مع اليابان والصين والسعودية بالزي الأبيض الكامل.

وتستضيفتايلاند النسخة الحادية عشرة من البطولة للمرة الثالثة في تاريخها، حيث ستُقامالمباريات على شاطئ "جومتين" في مدينة باتايا، بمشاركة 16 منتخباً آسيوياًخلال الفترة من 20 إلى 30 آذار/ مارس الجاري.

وعيّنالاتحاد العراقي لكرة القدم، كادراً تدريبياً إيرانياً لقيادة المنتخب في البطولة،بقيادة المدرب عباس رضا هاشم بور، ومدرب حراس المرمى سيد بيمان حسيني.