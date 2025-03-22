سلة العراق تخسر أمام الهند في التصفيات المؤهلة الى كأس آسيا 2025

2025-03-22 00:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر المنتخب العراقي لكرة السلة، مساء الجمعة، أمام نظيره الهندي بنتيجة 97-77 نقطة ضمن مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.

وجرت المباراة، عند الساعة 10:00 مساءً بمدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة، والتي تعد ضمن مباريات النافذة الأخيرة من التصفيات.

ويواجه منتخب العراق نظيره البحريني يوم 23 من الشهر الحالي، ويتأهل منتخبان من أصل ثلاثة منتخبات إلى نهائيات كأس آسيا 2025 والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

واختار المدرب الصربي فازلين ماتيتش، لاعبي المنتخب العراقي، وهم كل من: ايهاب حسن، ذوالفقار فاضل، علي مؤيد، محمد صلاح، حسان علي، ريكان عثمان، كرار حمزة، عبد الله حيدر، عباس هادي، علي حاتم، مراد علي وديماريو مايفيلد.