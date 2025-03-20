2025-03-20 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس، تشكيل فريق طبي إغاثي لزيارة مخيم بزيبز بمحافظة الأنبار ضمن حملة "بين أهلنا".

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " فريق التواصل الحكومي في مكتب رئيس الوزراء، شكل فريقاً طبياً بالتعاون مع مستشفى العامرية العام بمحافظة الأنبار، لزيارة مخيم بزيبز والوقوف على الحالات المرضية لقاطني المخيم، وبالتنسيق مع دائرة صحة الأنبار وجمعية الهلال الأحمر".

وتابع أن "الفريق الطبي ضم كوادر متخصصة في المفاصل والكسور، والعيون، والباطنية، والجلدية، والصيدلة، فضلاً عن مشاركة تقني البصريات الطبية، محمد خالد خلف عن طبابة المديرية العامة لمكافحة الإرهاب الفكري".

وأشار الى أن "الفريق الطبي تولى معاينة عشرات الحالات المرضية في المخيم، إذ تم فحص 44 حالة من قبل طبيب العيون، كما تم إعطاء مواعيد لإجراء عمليات مجانية في المستشفيات الحكومية بمحافظة الأنبار".

ولفت الى أنه "تم فحص 23 حالة مفاصل مع تحويل بعضها للمستشفيات الحكومية في المحافظة وفي العاصمة بغداد، إضافة إلى 15 حالة باطنية وقلبية، و8 حالات جلدية".

وأكمل، أن " الفريق أشرف على معالجة بعض الحالات المرضية ميدانياً وبشكل مجاني بالكامل، فيما تم رصد بعض الحالات التي تستوجب النقل إلى مستشفيات العاصمة بغداد"، مبينا ان "الفريق يعمل على تنسيق الإجراءات".

وأعرب قاطنو الخيم، بحسب البيان، عن "شكرهم لجهود وعمل فريق التواصل الحكومي، وحرصه على تلبية احتياجات النازحين".