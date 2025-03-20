مدرب إسبانيا متفاجئ من صوم لامين جمال: موقف غير مسبوق لي

2025-03-20 15:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، أن صوم نجمهالشاب لامين جمال، في شهر رمضان، موقف يحدث لأول مرة في مسيرته التدريبية.

وأكد المدرب، أن صوم جمال لا يشكل أي مشكلة بالنسبة له، ولا يؤثر على استعداداتنجم برشلونة مع حاملي اللقب لخوض مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدمضد هولندا.

وقال دي لا فوينتي الذي يحل فريقه ضيفاً على هولندا اليوم الخميس قبل أنيستقبل الإياب الأحد، إن "الأمور كانت طبيعية تماماً بالنسبة لنا. إنه يتبع تعاليمه(الدينية)، قواعده، كما يفعل في ناديه (برشلونة)".

وأضاف "قدم له الفريق الطبي وأخصائي التغذية إرشادات حول الأكل والشرب".ويصوم جمال، البالغ 17 عاما، شهر رمضان لأول مرة. وشدد دي لا فوينتي "نحن نحترمدائماً جميع المعتقدات. إنه في حالة ممتازة للعب".

وكان جمال، قد قال في تصريحات لقناة "دازن" الرياضية بشأن حرصهعلى صيام رمضان: "نعم الأمر يتعلق بإيمانك وبدينك، وأنا مؤمن بديني كما أني أتمتعبالصحة لكي أصوم".

وأضاف جمال "أستيقظ في الساعة الخامسة صباحاً لكي أصلي وأشرب شيئاًيساعد جسدي على البقاء رطباً طوال اليوم، كما أن الصيام لا يؤثر على أدائي، الناديمستعد تماماً لهذا الأمر، ويوفر لنا كل ما نحتاجه لنتمكن من الأداء بنسبة مئة في المئة".

وأقر المدرب الإسباني دي لافوينتي (63 عاماً)، بأنها المرة الأولى في مسيرتهالتدريبية التي يصوم فيها أحد لاعبيه في شهر رمضان، قائلا "لم أواجه موقفا مماثلافي السابق، لكن الأمور تسير على ما يرام كالعادة".