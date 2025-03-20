قبل التوقف الدولي.. مرموش يتغلب على صلاح في ترتيب أفضل لاعب

2025-03-20 16:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حافظ نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي عمر مرموش، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، على صدارة قائمة أفضل اللاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لهذا الموسم وفقا لتقييمات شبكة "هوسكورد" العالمية.

وذكرت وسائل إعلام، أن "مرموش حصل على تقييم 8.23 من 10، متفوقا على أبرز النجوم الأوروبيين، وذلك بعد تألقه مع ناديي آينتراخت فرانكفورت الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي في بطولتي البوندسليغا والبريميرليغ".

وأضافت أن "عمر مرموش يستعد للانضمام إلى زميله محمد صلاح في قائمة منتخب مصر التي ستواجه إثيوبيا في المغرب يوم الجمعة المقبل، ثم سيراليون على ملعب القاهرة في 25 اذار، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2025".

ويواصل مرموش تألقه مع مانشستر سيتي، حيث لعب دورا محوريا في تعادل الفريق أمام برايتون بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الـ29 من البريميرليغ.

فيما سجل مرموش هدفا رائعا من مسافة 20 ياردة (18,2 متر)، كما تسبب في حصول فريقه على ركلة جزاء سجل منها هالاند الهدف الثاني.

المصدر: وكالات