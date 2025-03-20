2025-03-20 19:00:04 - المصدر: ايشان

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، أن طهران تدرس رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أن باب التفاوض سيبقى مفتوحا بين البلدين. وقالت فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية “ندرس رسالة ترامب وسيتم الرد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة”. وأضافت مهاجراني أن “باب التفاوض الدبلوماسي سيظل مفتوحا إذا تم احترام آدابه”. وكانت تقارير إعلامية أمريكية […]

ظهرت المقالة طهران تدرس رسالة الدعي إلى الولي: باب التفاوض سيبقى مفتوحاً.. وسنرد بطريقة مناسبة أولاً على ايشان.



