بحوزتهم 5 كغم من الكريستال.. اعتقال 10 متاجرين بالمخدرات جنوبي العراق

2025-03-20 23:51:27 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شؤون مخدرات البصرة، مساء الخميس، ضبط 5 كيلو غرام من مادتي الكريستال والحشيشة المخدرة، والقبض على 10 متاجرين بضمنهم 6 أجانب في البصرة .

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم خلال الساعات الماضية تنفيذ عمليتين منفصلتين نوعيتين استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن ضبط (5) كيلو غرام من مادة الكريستال والحشيشة المخدرة في البصرة وإلقاء القبض على (10) متاجرين بهذه السموم بضمنهم (6) متاجرين أجانب الجنسية".

واضافت، أن "ذلك جاء بعد جهد استثنائي استغرق شهرين متتاليين"، مؤكدة انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بموجب قرارات قضائية".

وعلى صعيد ذي صلة، اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، القبض على متهم اعترف بقضية سرقة منزل قيد الإنشاء.

واوضحت القيادة في بيان ورد للوكالة، أن "مكافحة اجرام ذي قار تمكنت من القاء القبض على متهم اعترف على قيامه بسرقة مواد كهربائية من منزل قيد الإنشاء"، مشيراً الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه اصوليا وفق المادة ( 446 ) من قانون العقوبات العراقي".