هيئة الإعلام تدعو إلى عدم نشر أو تداول أخبار ومعلومات غير مؤكدة

2025-03-21 00:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعدعت هيئة الإعلام والاتصالات ، وسائل الإعلام إلى عدم نشر أو تداول أخبار ومعلومات غير مؤكدة تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في الوقت الذي تؤكد هيئة الإعلام والاتصالات أهمية التزام المؤسسات الإعلامية بالمهنية والمسؤولية في نقل الأخبار، وتحري الدقة والمصداقية في التعامل مع أية معلومة ولا سيما مايتعلق بالعلاقات الخارجية للعراق وأمنه الوطني، واتساقاً مع ما ورد في بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 20 آذار 2025، فإن الهيئة تدعو جميع وسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً، وعدم نشر أو تداول أخبار ومعلومات غير مؤكدة تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد".وشددت الهيئة على "ضرورة التعامل بمسؤولية كاملة مع الأخبار التي تمس علاقات العراق مع أشقائه وجيرانه، وعدم الانجرار وراء الأخبار الملفقة التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار أو التشويش على العلاقات المتكافئة التي يسعى العراق إلى تعزيزها في إطار التعاون المشترك".وأشارت إلى انها "تود التذكير بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي جهة إعلامية تتعمد نشر أخبار مضللة وغير دقيقة، حرصاً على مصداقية الإعلام العراقي ودوره الوطني المسؤول".